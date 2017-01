Fővárosi önkormányzat

Szálló por: marad a riasztási fokozat és a korlátozások

2017.01.26 07:42 MTI

Továbbra is indokolt a magas légszennyezettség miatti riasztási fokozat és az ahhoz tartozó gépjárműforgalmi korlátozások fenntartása a fővárosban - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökre virradóra.



A tájékoztatás szerint szerdán - jelentős forgalomcsökkenés mellett - már kis mértékben javult a budapesti levegő minősége, ugyanakkor még nem teljesültek maradéktalanul a riasztási fokozat megszüntetésének feltételei.



Szerdán a 10 mérőpontból egy helyen, Csepel-Királyerdőben haladta meg a riasztási küszöbértéket a szálló por 24 órára számított átlagos koncentrációja; három helyen - a Széna téren, Kőbányán és a XV. kerületi Kőrakás parkban - pedig a szmogriadó alacsonyabb, tájékoztatási fokozata feletti szint alakult ki.



Kitértek arra is, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat éjjeli előrejelzése szerint noha csütörtökön napközben az egészségügyi határérték környékére csökkenhet a szálló por koncentráció, estétől újra romlás várható a levegőminőségben. A legfrissebb számítások szerint jövő hét kedden érkezhet egy erősebb front, csapadékkal és széllel, ami hosszabb időre véget vethet a szmogos időszaknak - írták.



A Főpolgármesteri Hivatal közleménye emlékeztetett arra, hogy továbbra is tilos Budapesten olyan gépjárművel közlekedni reggel 6 és este 10 óra között, amelynek forgalmi engedélyében a környezetvédelmi osztályt jelölő kód nullától négyesig terjed, vagy egyáltalán nem tartalmaz kódot. Az intézkedés nem vonatkozik az M0-s elkerülő út fővároson áthaladó szakaszaira, továbbá a Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak közlekedését biztosító utakra.



A gépjárműforgalmat korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a korlátozást megsértőkkel szemben legfeljebb 150 ezer forintos szabálysértési bírság szabható ki.