Időjárás

Fagyos, de napos időnk lesz

Csütörtökön az ÉK-i szél néhol megélénkül. Reggel erős lehűlés várható: általában -15 és -7 fok közé süllyed hőmérséklet, de az északi tájakon akár -20 fok is lehet. Nappal -7 és 0 fok között alakul a hőmérséklet. A Köpönyeg.hu jóslata szerint frontmentes idő lesz.

Hókotró Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Gesztely és Újharangod közötti úton január 18-án (MTI/Vajda János)

Pénteken a hajnali ködfoltok feloszlása után ragyogóan napos idő lesz. Reggel zord hidegre van kilátás -22 és -10 fok közötti értékekkel, és délután is jócskán fagyni fog.



Szombat reggelre már nagyobb területen válik párássá a levegő, néhol zúzmarás ködfoltok is megjelennek. A kemény hideg folytatódik: reggel -15, délután -5 fok lehet a jellemző hőmérséklet.



Vasárnap tovább terjeszkedik a pára és a ködfelhőzet, de még mindig lehetnek derengő tájak is. A ködfelhős tájakon ónos szitálás, hószállingózás előfordulhat. Maradhat az egész napos fagy.



Hétfőn erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő valószínű. A ködfoltokban zúzmara-lerakódás is várható. Marad a fagyos, igen hideg idő.