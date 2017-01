Hideg idő

Katasztrófahelyzet Olaszországban, már a katonaságot is bevetik

hirdetés

Screenshot

Lezártak a forgalom elől két olaszországi autósztrádát: Abruzzo tartományban az A14-est a rendkívüli havazás, a liguriai Genovánál az A10-est a rossz idő okozta tűz miatt; az utóbbit este ismét megnyitották - jelentették az olasz autópálya-üzemeltető társaságok kedden.



Abruzzóban több mint 90 ezren maradtak energiaszolgáltatás nélkül. Közép-Olaszország egészében 300 ezerre emelkedett az áram nélküli háztartások száma.



A védelmi miniszter bejelentette, hogy a fegyveres erők katonái segítenek kiszabadítani a hó alól az abruzzói Chieti városát, Teramót és a térségbeli kistelepüléseket.



Egyre nehezebb a helyzet a nyáron, majd ősszel is földrengés sújtotta Marche tartományban, ahol a következő órákban kétméteres havat várnak. Amatrice városában bezárták a konténerekben működtetett iskolákat.



Az óránkénti 130 kilométeres sebességű szél miatt a Genovához közeli Pegli térségében hétfő este keletkezett tüzet egész kedden oltották. A lángok miatt háromszáz embert kellett kiköltöztetni otthonaikból.



A heves szél miatt riasztást adtak ki Toscana tartományban is, szerda délig érvényes a figyelmeztetés.



Ismét hó alatt van az olasz csizma sarkának térsége. Molise, Basilicata és Puglia tartományban is több országutat és sztrádát lezártak, zárva tartanak az iskolák is, megbénult a tömegközlekedés.



A hó és fagy miatt az olasz katasztrófavédelem riasztást rendelt el Szardínia szigetén, arra szólítva fel a lakosságot, hogy csak szükség esetén használják járműveiket.



A hideg miatt egy hajléktalan Szicíliában az utcán fagyott meg, Abruzzóban pedig egy nyugdíjas vesztette életét, aki beleesett a tengerbe Teramo kikötőjében. Brindisiben egy idős férfi szintén a szabad ég alatt fagyott meg. Velük 14-re emelkedett a rossz idő áldozatainak száma Olaszországban.