Időjárás

Furcsa "szivárvány" jelent meg az égen

Látványos halójelenség az Országos Meteorológiai Szolgálat épületének tetejéről. (nagylátószögű felvétel)

A jelenségért a felhőzetet alkotó szabályos, hatszögletű jégkristályok milliói voltak a felelősek. A halójelenségek gyakran megfigyelhető típusai mellett ezúttal egy igen ritkán előforduló, de annál inkább dekoratív változat is látható volt. Január 16-án a déli órákban szivárványszínekben pompázó, úgynevezett felső oldalív bukkant fel magasan az égen - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

A halójelenségekről általában

A napkorong felett, attól kb. 22 fokos távolságra megjelenő felső érintő ív, illetve mégegyszer ekkora távolságra a szivárványszínű felső oldalív látható. (OMSZ)

A halójelenségek többsége a napkorongtól nem túl nagy szögtávolságban látható az égen. Ezt az irányt szemünk védelmében, a vakító fény miatt önkéntelenül is inkább elkerüli tekintetünk. Talán ennek is köszönhető, hogy a ritkább szivárványhoz képest kevéssé ismerik az emberek például a 22 fokos halót. Vannak ugyanakkor feltűnőbb, színes halójelenségek is, mint például a melléknap. Sok esetben, még ha egy laikus meg is pillant valamilyen halót az égen, általában nem tudja néven nevezni, illetve nem ismeri a jelenség mögöttes okait. Általában elmondható, hogy szükséges egyfajta tudatosság a halójelenségek észleléséhez. Fátyolfelhős égen érdemes jobban is körülnéznünk - a kezünkkel kitakarva a napkorongot -, több esetben szerencsével fogunk járni.



A levegőben található víz megfagyásakor a vízmolekulák hexagonális (hatszögletű) kristályszerkezetbe rendeződnek. A hatszögletű jelleg "átöröklődik" a nagyobb hókristályok szerkezetére is, melyek mindenki számára ismerősek, hisz szabad szemmel is könnyen láthatók a frissen hullott hóban. A halójelenségekért az apró, szabályos, tömör jégkristályok a felelősek. A hőmérséklet, illetve a levegő telítettsége függvényében aprócska hatszögletű oszlopok, lapok, vagy gúla alakú kristályok alakulhatnak ki. A jégkristályok változatos formái, az igen sokféle lehetőség szerint megtörő fény a halójelenségek gazdag repertoárját kínálják.

Több helyről is megfigyeltek halójelenségeket

Komplex halójelenség különböző részletei 2016. január 17-én délben. (OMSZ)

2017. január 16-án az országból több helyről is megfigyeltek halójelenségeket. A gyakran látható 22 fokos haló, felső érintő ív és a melléknapok mellett a felső oldalív határozott szivárványszínei többek figyelmét is felkeltette.