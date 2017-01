Hideg idő

Hétvégén visszatérhet a mínusz 20 fok

hirdetés

Kedden erősen felhős, délen borult lesz az ég. A déli tájakon többfelé várható hószállingózás, a határ mentén gyenge havazás is. Az ÉK-i szél sokfelé megélénkül, ÉK-en meg is erősödhet. Reggel -12 és -5, délután -5 és 0 fok között alakul a hőmérséklet - jósolja a Köpönyeg.hu.

Zúzmarás fák között halad egy autó Debrecen közelében január 16-án (MTI/Czeglédi Zsolt)

Szerdán északon változóan, délen erősen felhős lesz az ég. Délen gyengülő hószállingózás még előfordulhat. A légmozgás élénk marad. Reggel -10, délután -4 fok körüli értékeket mérhetünk, fagyos idő lesz.



Csütörtök hajnalban foltokban zúzmarás köd képződik. Napközben nagyrészt napos idő lesz, de lehetnek tartós ködfoltok. Zord hideg várható: reggelre nagy területen süllyedhet a hőmérséklet -10 fok alá. Délután is csak -7, -1 fok ígérkezik.



Pénteken rendkívül hideg időre van kilátás: a vastag hóval borított tájakon -25, -20 fokos zord hideg is lehet a reggeli órákban. Nappal marad a tartós fagy. Napos és tartósan ködös területek lesznek.



Szombaton marad a zord időjárás, reggelre ismét -20 és -7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet. Délután -5 és 0 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Zúzmara-lerakódás, hószállingózás bárhol előfordul.



Vasárnap egyelőre marad a csendes, fagyos időjárás. Változóan felhős lesz az ég, és továbbra is lesznek tartósan megmaradó ködfoltok, zúzmarával.