Hideg idő - Több tucat flamingó pusztult el Montenegróban

2017.01.16 19:22 MTI

Több tucat flamingó pusztult el a hideg miatt Montenegróban, a madarak belefagytak az Ulcinj melletti sópárló vizébe - jelentette a Vijesti.me montenegrói hírportál hétfőn.



A montenegrói madárvédelmi központ tájékoztatása szerint a flamingók sorsára jutott több tucat vadkacsa és más vízi madár is. Az információk szerint főként fiatal egyedek pusztultak el. A többi madár vagy a Bojana folyó, vagy a sópárló olyan részén húzta meg magát, amely nem fagyott be.



A flamingók a melegebb éghajlatot kedvelik és a montenegrói tengerparti Ulcinjban korábban csak ritkán fordultak meg, ám 2011 óta több mint 450 példányt regisztráltak, számuk pedig egyre nő. 2015-ben az ulcinji sópárló területén több mint 2500 példányt számoltak össze.



A madárvédelmi központ információi szerint a flamingók Olaszországból, Törökországból, Spanyolországból, Franciaországból és Algériából látogatnak gyakran Montenegróba, mert ott több az élelem és elvileg fészkelésre is alkalmasabb a hely. Az eddigi fészkelési próbálkozások azonban sorra kudarcba fulladtak, 2013-ban a lerakott tojásokat lopták el tolvajok, tavaly pedig a legtöbb fészket elárasztotta a víz.