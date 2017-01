Hideg idő

Így néz ki a befagyott Duna Szerbiánál

Óriási károkat okoztak a Dunán úszó jégtáblák Szerbiában, a jég megrongálta a kikötött hajókat és az úszó kávézókat, ezért a jégdugók feltörésére Magyarország két jégtörő hajót küld déli szomszédjához - közölte a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) hétfőn.



Szerbiának csupán egyetlen használható jégtörő hajója van, így a korábbi években is Magyarországtól kért segítséget, illetve magyar hajókat bérelt ki a jég feltörésére.



Az illetékesek elmondták, hogy a Duna zajlásának megkezdése előtt figyelmeztették a hajók és csónakok tulajdonosait, hogy időben gondoskodjanak járműveik védelméről, ám ezt nem mindenki tette meg.



A Duna és a Száva szerbiai szakaszán már egy hete betiltották a hajózást, a folyók nagy része ugyanis befagyott.



Szerbiában hétfőtől újabb hideghullámra lehet számítani - közölte az országos meteorológiai szolgálat. A várakozások szerint az utóbbi néhány nap enyhébb időjárását péntekig ismét fagyok váltják fel, a hőmérséklet -4 és -10 Celsius-fok között alakul, és havazás is lehet.



Az Országos Műszaki Irányító Törzs azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a két magyar jégtörő hajót a Duna közös szerb-horvát szakaszán vetik be, miután szombaton a horvát és a szerb fél is jelezte, hogy a kialakult torlaszok miatt jégtörésre van szükség Magyarország déli határa és Vukovár között.



Apatin térségében 2000, Dálya térségében 200 méter hosszan alakult ki álló, illetve lassan mozgó jégtorlasz. Magyarország hétfő reggel - összesen 15 emberrel a fedélzeten - indította útnak a Baján állomásozó "Jégtörő XI." és a "Jégtörő VI." nevű hajóit, amelyek előreláthatólag már kedden munkához látnak.