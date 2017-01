Hideg idő

Embernyi nagyságú hó esett Japánban

hirdetés

asahi.com

Japán központi fekvésű Niigata tartományának egy pontján 24 óra alatt, vasárnap estig 170 centiméter hó esett és máshol is méteres hóvastagságot mértek, miközben a Japán-tenger partvidékét vihar ostromolja.



A meteorológiai ügynökség hétfőre is heves, 50-80 centiméter vastagságot elérő havazást jósol több prefektúrában: ugyancsak Niigatában, a Kanto térség északi részén és az északi Hokkaido szigetén.



Országszerte három ember lelte halálát az ítéletidőben, és mintegy 300-an megsérültek. Több nagy sebességű vonat forgalma is leállt, és töröltek 130 légi járatot.