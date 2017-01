Hideg idő

Sűrű köd és extrém hideg miatti figyelmeztetések

Kilenc megyére a tartós, sűrű köd, öt megyére és a fővárosra az extrém hideg veszélye miatt adott ki figyelmeztetéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap.



A veszélyjelzésben azt írták: főként az Északi-középhegység térségében, illetve annak vastag hóval borított előterében (elsősorban Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye keleti, illetve északi részén és esetleg Borsod megye egyes részein) a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 15 Celsius-fok alatt valószínű. Emiatt vasárnapra és hétfőre is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre és Pest megyére, valamint Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyére.



Az előrejelzés szerint hétfőn a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet az ország nagyobb részén mínusz 12 és mínusz 7 fok között várható, de a vastag hóval borított tájakon mínusz 17 és mínusz 12 fok közé is hűlhet a levegő, sőt az Északi-középhegység völgyeiben akár mínusz 20 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű, az Északi-középhegység térségében lesz a hidegebb.



Kiemelték továbbá, hogy éjszaka elsősorban az Alföldön, az Északi-középhegység térségében és a Dunántúl középső és nyugati részein nagyobb területen képződhet sűrű, zúzmarás köd. Akár hószállingózás, esetleg ónos szitálás is lehet. A tartós, sűrű köd veszélye miatt Baranya, Somogy, Zala, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adták ki a figyelmeztetést.



Kitértek arra is, hogy hétfőn a késő esti, éjféli óráktól az ország délnyugati, déli határa közelében ismét időszakos havazás kezdődhet, de csak legfeljebb 1 centiméternyi friss hó várható.