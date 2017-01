Hideg idő

Országos törzset működtet a rendőrség

hirdetés

Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának közleménye szerint az országos törzs a Rendőrségi Igazgatási Központban délben kezdte meg működését. Emellett Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyében részleges törzsek működtetéséről született döntés - írta a rendőrség.



Pénteken ónos eső, illetve eső és havazás is nehezítette a közlekedést az ország közútjain. Az Útinform péntek délutáni adatai szerint országszerte több főúton, valamint autópályákon is balesetek okoztak torlódást. A téli időjárási helyzetre való tekintettel Pest, Nógrád, Heves, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye több főútján megtiltották a 7,5 tonna legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó tehergépjárművek közlekedését.



A közútkezelő és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is azt kéri, hogy a téli időjárással kapcsolatban kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit, továbbá tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján, a http://utinform.hu/ oldalon.



Az OKF emellett azt ajánlja, hogy használják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).



Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek éjfélig szóló veszélyjelzése szerint a havazás miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten, és Pest, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Pest megyében. Szintén a havazás miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Azt írták: az ország középső részén egy délnyugat-északkeleti sáv mentén jelentős mennyiségű havazás várható. Megjegyezték továbbá, hogy az éjszakai órákban a Bakony magasabban fekvő vidékein az erős-viharos északnyugati szél hordhatja a havat.)



A szombat reggelig lehulló friss hó mennyisége többfelé 10 centiméter fölött alakul, egyes helyeken 15-20 centimétert is elérheti (erre a legnagyobb esély az Északi-középhegység déli előterében mutatkozik). Az Alföld jelenleg még esős területein is a hideg levegő érkezésével nyugatról kelet felé haladva egyre inkább havazás lesz a jellemző, kelet felé egyre csökkenő mennyiségekkel. A hó formája döntően tapadó hó lesz, csupán a magasabb térszíneken valószínű porhó. Szombaton a déli órákig az északkeleti megyékben várható újabb 5 centiméter körüli friss hóréteg.



Emellett továbbra is az ónos eső veszélye miatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.