Hideg idő

Ónos eső miatt már nincs másodfokú riasztás; folytatódik az intenzív havazás

Visszavonták az ónos eső miatt több megyében és a fővárosra is kiadott másodfokú riasztásokat. A nap folyamán viszont további havazásra figyelmeztetnek, többfelé 25-30 centiméternyi hó is hullhat.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken hajnalban a tartós ónos eső veszélye miatt adott ki másodfokú riasztásokat. Mostanra ezeket mindenhol mérsékelték, illetve visszavonták. Továbbra is elsőfokú figyelmeztetés, riasztások vannak érvényben az ónos eső miatt Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén. A nap első felében az Alföld középső részein, majd az esti, éjszakai órákban az északkeleti részeken (Szabolcs, esetleg Hajdú-Bihar) lehet számítani ónos esőre.



Emellett a meteorológiai szolgálat pénteken délelőtt az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében arra figyelmeztet, hogy a délutáni órákban a front érkezésével eleinte a Dunántúlon, majd az Alföldön is (a délkeleti megyék kivételével) az eső havazásra vált (ez zömében tapadó hó lesz, melynek mennyisége síkvidéken 5-10 cm között a legvalószínűbb, ~350 m felett akár 10-15 cm is lehetséges).

MTI/Komka Péter

Megjegyezték továbbá, hogy az éjszakai órákban a Bakony magasabban fekvő vidékein az erős-viharos északnyugati szél hordhatja a havat.



Az Északi-középhegység térségében nagy mennyiségű havazás várható - emelték ki, kifejtve: szombat reggelig összességében lehulló friss hó mennyisége többfelé 20 centméter felett alakul, azonban 300-400 méter felett az Északi-középhegységben 25-30 centiméter feletti hóréteg is valószínű. Szombaton a déli órákig az északkeleti megyékben várható újabb 5 centiméter körüli friss hóréteg - tették hozzá.



A péntek éjfélig szóló veszélyjelzésük szerint a havazás veszélye miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben a fővárosban és Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád, Pest megyében. Szintén a havazás miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Az előrejelzés szerint pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 3 és plusz 3 Celsius-fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon plusz 4-7 fokig is melegedhet a levegő. Kora délutánra sokfelé csökken a hőmérséklet, akkor mínusz 3 és plusz 3 fok között, késő este mínusz 3 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet.