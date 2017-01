Időjárás-jelentés

Hideg idő - Másodfokú riasztások az ónos eső miatt

Országos Meteorológiai Szolgálat

Az ónos eső miatt az ország középső sávjában több megye járásaira már a másodfokú riasztásokat is kiadta az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek hajnalban. Az érintett területeken a következő órákban a tartós ónos eső miatt jégpáncél alakulhat ki az utakon. A rendőrség és a katasztrófavédelem fokozott figyelmet kér az útnak indulóktól.



A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint Budapesten, valamint Pest, Bács-Kiskun, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében várható a nap folyamán tartós ónos eső, ezért ezeken a területeken másodfokú a figyelmeztetés. Szintén az ónos eső miatt Békés és Heves megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



A meteorológiai szolgálat azt írta: péntek éjfélig az ország nagy részén jelentős csapadék várható, többfelé 15-20 milliméter körüli mennyiség hullhat, ezért Budapesten, Pest megyében, valamint Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Előreláthatólag a déli, délutáni órákig az ország déli, délnyugati területein inkább eső, az ország többi részén eső, havas eső, mellett havazás várható.

Várhatóan a délutáni, esti óráktól már a síkvidéken is inkább a havazás lesz a jellemző, ezeken a területeken maximum 10 centiméternyi, a magasabban fekvő részeken akár 15 centiméternyi hóréteg alakulhat ki. Az Északi-középhegységben 25-30 centiméternél is több hó hullhat.



A havazás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben. Szintén a hó miatt a fővárosban és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém, Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek nyilatkozva fokozott figyelmet kért az útnak indulóktól, hiszen a megváltozott útviszonyok miatt lassabban kell vezetni.



Felhívta arra is a figyelmet, hogy a havazás és az ónos eső miatt fennakadások lehetnek a forgalomban, ezért hosszabb menetidőre kell készülniük az érintett térségekben közlekedőknek.



A rendőrség is azt kéri, hogy a közlekedők járműveik sebességét az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszák meg.