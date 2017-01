Időjárás-hideg

Hideg idő - Egy megyére másod-, négy megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki

Az extrém hideg veszélye miatt egy megyére másodfokú, négy megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat. Honlapjukon azt írták: szerda este melegfront érkezik.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint az extrém hideg miatt szerdára Nógrád megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést, míg négy megyét érintően (Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Vas) elsőfokú a figyelmeztetés.



Szerda hajnalban a nógrádi völgyekben mínusz 20, az Északi-középhegység többi részén és a Nyugat-Dunántúlon mínusz 15 Celsius-fok alatti minimumokra lehet számítani. Másutt csak elvétve valószínűek hasonló értékek.



Szerdán, a nap végén Sopron környékén kisebb ónos eső is előfordulhat. A gyenge ónos eső veszélye miatt Győr-Moson-Sopron megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2 fok között várható, az Alföld északi részén ennél kissé melegebb is lehet.



A meteorológiai szolgálat a honlapján azt írta: szerda este északnyugat felől melegfront érkezik. A hétvégén kezdetben a leghidegebb órákban is fagypont körül alakul a hőmérséklet, de azután ismét mínusz 15 és mínusz 20 fok körüli minimumok várhatók.