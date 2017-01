Csillagászat

Annyira hideg van, hogy ellátni az Orionig

Az egész Európát sújtó szokatlan és tartós hideg eredményeként évek óta nem látott jégzajlás van a Dunán, ami eleve gyönyörű. Az északról érkező száraz levegő nem csak hideg, de tiszta is, annyira, hogy még a még nagyobb városokból is szépen látszanak a téli égbolt csillagképei.



A csillagaszat.hu oldalán megjelent felvételt készítő fotográfus körülbelül 1 óra hosszan kellett kísérletezett a témával, aminek eredményeként kissé lefagyott végtagokkal, de az utolsó kattintások között elkészült a várva várt fotó, amely két képkockából készült mozaikkép feldolgozásával hozta el a kívánt eredményt. A remekműn a város fényei természetesen szinte vakítanak, de eközben felsejlik a téli égbolt gyönyörű csillagképe is. Gratulálunk a művészi felvételhez!

Fotó: Szémár Ferenc, Budapest

Méltóságteljesen úsznak a jégtáblák a téli égbolt csillagai alatt. Budapesti éjszaka Orionnal, Siriusszal, Procyonnal a zajló Duna fölött.