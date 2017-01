Hideg idő

Folytatódik a rendkívüli hideg

Kedden változóan felhős lesz az ég, de csak elvétve fordul elő hószállingózás. Folytatódik a rendkívül hideg idő: reggel -20 és -10, délután -10 és -5 fok között alakul a hőmérséklet. A Köpönyeg.hu jóslata szerint a keleti szél néha megélénkül.



Szerda délelőtt erősen, délután gyengén felhős lesz az ég. A nap első felében fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás. A reggeli -12 fokról -6 fok köré enyhül az idő.



Csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé várható havazás, ónos eső, majd délutántól már havas eső, eső is. Az ország északkeleti felén tartja magát a kemény fagy (délután is -5 fok körüli értékek lehetnek), de DNy-on +2 fok köré melegedhet a levegő. A DNy-i szél megerősödik. Melegfronti hatás érvényesül.



Péntek délig folytatódik a borongós idő többfelé csapadékkal, majd az erős ÉNy-ira forduló szél hatására csökken a felhőzet. ÉK-en is megenyhül az idő, délután +1 fok körül alakulhat a hőmérséklet.



Szombaton az erős ÉNy-i szélben felhőátvonulások várhatók, egy-egy hózáporral. Reggel -5, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.



Vasárnap napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délutántól havazás kezdődik. Egész napos fagy lehet. Élénk DNy-i szél ígérkezik.