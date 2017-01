Hideg idő

Másodfokú figyelmeztetések hideg és hófúvás miatt

Több járásban másodfokú a riasztás: az érintett területeken a következő órákban is készülni kell arra, hogy a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. 2017.01.09 07:52 MTI

Továbbra is másodfokú (narancs) a figyelmeztetés Nógrád megyében az extrém hideg, Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a hófúvás veszélye miatt. Hétfőn napközben mindenütt mínusz 10 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő reggel az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint szintén a hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Szintén elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a viharos szél veszélye miatt is Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron megyére.



A meteorológiai szolgálat azt írta: keleten, kiemelten Borsod-Abaúj-Zemplén keleti felén, Szabolcs-Szatmár-Beregben, illetve elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes részein az erős vagy viharos szél a hóval borított tájakon kisebb körzetekben hordhatja a havat a déli, kora délutáni órákig.

A Dunántúlon tovább erősödő, helyenként viharos lökésekkel kísért szél a Dunántúl nyugati megyéiben, a hóval borított tájakon jellemzően alacsony, de északnyugaton kis területen (elsősorban Sopron tágabb térségében) már magasabb hótorlaszokat építhet a délutáni órákig.



Délutánig a nyugati határ közelében időszakos hószállingózás is lehet. A Dunától keletre is lehet hószállingózás, akár gyenge havazás. Hétfő délutánig a Dunától keletre eső területeken kisebb körzetekben akár 1-3 centiméter körüli hóréteg is kialakulhat. Hétfő délutántól északkelet felől előbb északon, majd később a Dunántúlon nagyobb területen van esélye havazás kialakulásának, amelyből az éjféli órákig maximum 3 centiméter hó hullhat.



A hőmérséklet napközben mindenütt mínusz 10 fok fölé emelkedik. Az előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul. Késő estére mínusz 13 és mínusz 6 fok közé hűl a levegő.