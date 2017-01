Időjárás-jelentés

Romániában is drámai a fagy

Továbbra is járhatatlanok az utak, akadozik a vasúti közlekedés Románia délkeleti megyéiben szombaton, miután előző nap hóvihar sújtotta a térséget. 2017.01.07 11:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A térség 113 településén már több mint 24 órája nincs áram. Az ország délkeleti részét érintő előző napi harmadfokú (vörös) hóvihar-riadót szombaton elsőfokú (sárga) fagyriadó váltotta fel Románia egész területén: az előrejelzés szerint hétfőig a nappali hőmérséklet sem lesz mínusz 10-16 foknál magasabb, éjszaka pedig akár mínusz 25 fokig is hűlhet a levegő.



A hótorlaszok miatt továbbra is le van zárva több mint negyven főút a román fővárostól keletre fekvő Baragan-síkságon és Dobrudzsában. Szünetel a közlekedés a Bukarestet a tengerparttal összekötő A2-es autópályán is, ahonnan 30 óra elteltével sem sikerült még kimenekíteni több mint száz, a hó fogságában rekedt utast: a Digi 24 hírtelevízió beszámolója szerint a hatóságok csak annyit tudtak tenni értük, hogy éjszakára összegyűjtötték őket a 88-as kilométerszelvénynél lévő töltőállomáson.



A vasúti közlekedést sem sikerült még helyreállítani Románia délkeleti részén, ahol több mint ötven járatot töröltek szombaton. A Bukarest-Konstanca (Constanta) vasútvonalon azonban megindult a forgalom: a hótorlaszok által elzárt kikötővárosnak egyelőre ez az egyedüli közlekedési kapcsolata a külvilággal.



A román fővárosban és az azt körülvevő Ilfov megyében, valamint Constanta és Tulcea megyében két nappal meghosszabbították az iskolások téli vakációját, és csak szerdán kezdődik a tanítás. A Vaslui megyei prefektus is kilátásba helyezett egy hasonló intézkedést, de erről csak vasárnap döntenek az időjárás függvényében.



A román meteorológiai intézet a fagyriadón kívül szombat éjszakától elsőfokú figyelmeztetést is kiadott az ország keleti felére, ahol ismét felerősödik a szél, és az óránként 70-75 kilométeres sebességű széllökések újabb hótorlaszokat emelhetnek.