Időjárás-jelentés

Kemény napok elébe nézünk

Szombatra tovább hűl a levegő, és még mindig sokfelé fúj erős északi szél, de kissé már veszít erejéből. Továbbra is a Dunántúlon és a Tiszántúlon várhatóak a legerősebb széllökések (60-70 km/óra), míg a középső országrészben mérsékeltebb lesz a légmozgás - írja az eumet.hu.



A hét leghidegebb napja várható, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Kora délután -10 fok körüli legmagasabb hőmérsékletet mérhetünk, nyugaton ennél kissé enyhébb, de északon, északkeleten akár ennél hidegebb is lehet. Vasárnapra virradó éjjel jelentősen legyengül a légmozgás. Zömében csillagfényes, a Dunántúlon felhősebb idő ígérkezik. Ott hószállingózások is előfordulnak. Hajnalban, északon, a havas tájakon ismét előfordulhat helyenként -20 fok alatti minimum hőmérséklet, míg nyugaton jóval mérsékeltebb fagy valószínű.

Közlekedésmeteorológia Szombaton még mindig az erős szél, illetve a hideg okoz gondokat a közlekedésben. A hideg idő következtében sokkal nehezebben indulnak a gépjárművek. Indulás előtt ellenőrizzék autójukat.

Vasárnap árnyalatnyit már enyhülni kezd a nagy hideg, de továbbra is jóval fagypont alatt marad a hőmérséklet. Legyengül a légmozgás. A Dunántúl nyugati területein borult idő ígérkezik, és hószállingózás, kisebb hóesés is előfordul, míg a középső és keleti országrészben többnyire napos, száraz időre van kilátás. Este várható felhősödés, elszórtan hószállingózás a Tiszántúlon.



Hétfőn ismét feltámad az északi szél. A Dunántúlon és északon sok napsütés várható, míg délkeleten és a középső országrészben erősebb felhősödésekre kell számítani. Ott helyenként előfordulhat hószállingózás is.



Kedden, szerdán csendes, nyugodt, továbbra is igen hideg idő a legvalószínűbb, sok napsütéssel, de fátyolfelhős, mérsékelten felhős időszakokkal is.



Csütörtökön enyhébb és nedvesebb légtömeg érkezése valószínű. Borongós időben gyenge, vegyes halmazállapotú csapadékra lehet számítani. Nyugaton eső, havas eső, ónos eső, míg a Dunától keletre havas eső, gyenge hóesés látszik most valószínűbbnek.



Pénteken további enyhülésre, borongós időre, ismétlődő, vegyes halmazállapotú csapadékra van kilátás. Egyre nagyobb területen valószínű eső, havas eső és az ónos eső veszélye is nagy. Elsősorban északon, északkeleten ígérkezik havazás.