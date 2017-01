Hideg idő

Hó borítja az adriai tengerpartot és a Vezúv csúcsát is

Megérkezett a tél Olaszországba is hóval, jéggel és nagy erejű széllökésekkel: hótakaró borítja az adriai-tengerparti Riccione strandjait és a nápolyi Vezúv tetejét is. Az olasz polgári védelem riasztást adott ki Emilia-Romagna és Puglia tartományban.



Az év leghidegebb napjaira számítanak Olaszországban péntektől egészen hétfőig, amikorra a meteorológusok enyhülést ígérnek.



A rendkívül meleg és hosszú ősz után az egész országba megérkezett a téli időjárás, a felmérések szerint ez az utóbbi húsz év leghidegebb tele Olaszországban. Az Alpokban havazik, és óránkénti 150 kilométeres széllökéseket is mértek. Velencébe is megérkezett a nagy erejű, észak-keleti bora, amely miatt elmaradhatnak a péntekre tervezett vízkereszti utcabálok.



Az Adriai-tengerpart ismert üdülővárosának, Riccionénak a tengerpartját hó borítja. Fehér a Vezúv teteje is Nápolyban. Szicíliában a heves hullámzás miatt nem járnak hajók a szigetekre. Hóra ébredtek már csütörtökön a közép-olaszországi földrengés övezetében, Amatrice és Norcia városában is, tovább nehezítve a lakókocsikban, konténerlakásokban élő lakosság helyzetét.



Az olasz katasztrófavédelem vasárnapig riasztást adott ki Emilia-Romagna és Puglia tartományban a heves szél miatt. Rómában a széllökések fákat csavartak ki, egy nő megsérült egy rá dőlő fától.



Mínuszra ébredtek az olasz fővárosban pénteken, először tavaly január óta. Az önkormányzat éjszakára megnyitott néhány metróállomást a hajléktalanoknak. A Szent Egyed közösség Rómában takaró- és hálózsákgyűjtést indított az utcán éjszakázóknak, akiknek a számát több mint ezerre teszik.

