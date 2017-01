Időjárás-jelentés

Salgótarjánban már ekkora hó esett

Egy nő takarítja a járdát a havazásban Salgótarjánban 2017. január 4-én. MTI Fotó: Komka Péter

Az északi, északkeleti határvidéken helyenként 10 cm-nél is vastagabb hótakaró alakulhat ki, másutt ennél jóval kevesebb hó hullik. Fagypont körül alakul a maximum hőmérséklet - írja az eumet.hu.



Este még országszerte előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, délen havas eső. Éjszaka az ország északi felén csökken a felhőzet, délen továbbra is borult marad az ég, főként az éjszaka első felében ott még előfordulhat kevés hó, hajnalban viszont nyugaton hózáporok alakulnak ki.



Csütörtökön erős hidegfront határozza meg az időjárást. Napos, valamint felhős időszakok váltakoznak. Délelőtt valószínű a több napsütés. Főként nyugaton, valamit a Duna-Tisza közén fordulhatnak elő futó hózáporok, illetve átmeneti hóesés, másutt csak elvétve. Erős északi szél fúj, jelentős lehűlés kezdődik. A hőmérséklet napközben még fagypont körül alakul.

Egy férfi sózza a havas járdát Salgótarjánban 2017. január 4-én. MTI Fotó: Komka Péter

Pénteken igen hideg, északon zord időre készülhetünk, napközben is kemény faggyal. A hőérzetet tovább rontja az erős, nem ritkán viharos északi szél. Változó napsütésben főként nyugaton hózáporok is előfordulnak. Vastagon öltözzenek fel!



Szombatra ígérkezik a hét leghidegebb napja, sok napsütéssel, csapadék nélkül, még mindig erős északi széllel. Az ország túlnyomó részén zord hideggel, azaz -12 fok körüli faggyal indul a nap, és napközben is előfordulnak -10 fokhoz közeli értékek, elsősorban az északkeleti térségben.



Vasárnapra kis mértékben enyhül a nagy hideg, de továbbra is egész nap fagyni fog. Napos, valamint borongós tájak váltakoznak, számottevő hó azonban nem hullik.



A jövő hét első felében is folytatódik a változékony, hideg, téli időjárás, hol napsütéssel, hol felhősödéssel. Csak kisebb havazás, hózápor fordulhat elő.