Idétlen idők

Így vigyázzunk egészségünkre nagy hidegben!

Krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban extrém hideg időben. A hidegfront érkezésekor a magas vérnyomás betegségben szenvedők figyeljenek tüneteikre: emelkedhet a vérnyomásuk, aminek jellegzetes tünete a fejfájás, a tarkótáji nyomás érzés. 2017.01.03 17:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hőmérséklet változása, a betörő hidegfront, illetve a tartós hideg jelentősen megterheli szervezetünket. A hideg kedvezőtlen hatásait megelőzhetjük megfelelő öltözködéssel, meleg ételek és italok fogyasztásával. Ha fázik, vacog, végtagjai, orra, füle fáj vagy zsibbad – ezek már a kihűlés vagy a fagyás előjelei! Előzze meg a további lehűlést testmozgással, vagy menjen belső térbe melegedni.



Öltözzön az időjárásnak megfelelően, rétegesen: védje magát a széltől és az átnedvesedéstől. A nedves ruhákat minél előbb váltsa át. Viseljen természetes alapanyagú gyapjú vagy pamut alsó ruházatot. Különösen figyeljen arra, hogy megfelelő cipőt, csizmát viseljen, ami elég bő ahhoz, hogy lábujjait mozgathassa, mert a lábfej hamar lehűl, a lábujjak könnyen szenvedhetnek könnyebb-súlyosabb fagyási sérüléseket. Hasonlóan védje kezét és a fejét is. Ne fogjon meg hideg tárgyakat csupasz kézzel, mínusz 10 fok alatt feltétlenül viseljen kesztyűt.



A nagy hidegben az idősek lehetőleg ne menjenek a szabadba. Fontos, hogy biztosítsa a megfelelő hőmérsékletet a belső térben, a lakásban is. A kihűlés veszélye nemcsak a szabad térben áll fenn, hanem lakásunkban is, ha ott tartósan 15oC alatti a hőmérséklet – ez főleg az idősek, betegek, mozgásukban korlátozottak esetén jelent kiemelt kockázatot.



A lakáson belül is öltözzön rétegesen, a lábait is védje gyapjú zoknival, viseljen papucsot. Tegyen szőnyeget a padlóra, a nem tökéletesen záró ajtók, ablakok elé illetve közé helyezzen párnát, szőnyeget.



Mínusz 10 fok alatt ne vigyük sétálni a gyermeket. Ha muszáj vele a szabadba menni (pl. ügyintézés miatt stb.), akkor rétegesen, alaposan öltöztessük fel, arcát, orrát kenjük be zsíros krémmel. Lehetőleg szélvédett babakocsiban utaztassuk és igyekezzünk minél rövidebb időt kint tölteni vele. Erős szélben, nagy ködben csak akkor induljunk útnak kisgyermekkel, ha az elkerülhetetlen.



Ha a hidegben-szabadban sportol vagy dolgozik, akkor is fontos legalább napi 2 liter vagy több folyadék fogyasztása. Ugyanakkor a tömény alkoholos italok fogyasztása nem ajánlott, mert azok növelik a végtagok hőleadását, ezzel pedig elősegítik a kihűlést!



Ha autóval utazik, vigyen magával meleg takarót, termoszban meleg folyadékot. A közlekedők figyelmét arra hívjuk fel, hogy a hidegfront fokozza az agresszivitást, de ha erre tudatosan odafigyelünk, elkerülhetjük a felesleges stresszhelyzeteket. Legyünk egymással türelmesek, elnézőek, ezzel csökkenthetjük a balesetek kockázatát.

Krónikus betegségben szenvedők lehetőleg ne tartózkodjanak hosszú ideig a szabadban extrém hideg időben. A hidegfront érkezésekor a magas vérnyomás betegségben szenvedők figyeljenek tüneteikre: emelkedhet a vérnyomásuk, aminek jellegzetes tünete a fejfájás, a tarkótáji nyomás érzés.



További, hidegfronttal kapcsolatos tünet a görcskészség fokozódása, ami a szívbetegeknél mellkasi szorító fájdalomként jelentkezhet, illetve előfordulhat ún. vesekő kólika is. Panaszaik esetén kérjék orvosuk tanácsát, ha szükséges, konzultáljanak a gyógyszerek adagjának esetleges módosításáról.



A légúti fertőzések száma is megszaporodik ilyenkor. Védekezzünk ellene – aki náthás, köhög, lehetőleg kerülje a zsúfolt közösségi tereket, használjon zsebkendőt, ha köhög, tüsszent. Fogyasszon több meleg folyadékot, teát, C-vitamin tartalmú gyümölcsöket, zöldségeket (pl. alma, citrusfélék, káposzta).