Időjárás

Tavaszias hangulatú idő után lehűlés

hirdetés

Karácsony második napján reggel még kialakulhat eső, szitálás, majd a Tiszántúl kivételével csökken a felhőzet és előbukkan a nap. Élénk, néhol erős lesz az ÉNy-i szél. Tovább enyhül a levegő, tavaszias hangulatú idő valószínű, a csúcshőmérséklet eléri a 3-11 fokot. A Köpönyeg.hu jóslata szerint melegfronti hatás ígérkezik.



Kedd estig változóan felhős időre számíthatunk, legalább pár órás napsütéssel. Este ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor is előfordul. Erős marad az ÉNy-i légmozgás. +6 fok körül alakul a délutáni órák hőmérséklete.



Szerdán erősen felhős lesz az ég, és délelőtt többfelé, délután már egyre kevesebb helyen valószínű eső (amit a magasabban fekvő tájakon délutántól hózápor válthat fel). +5 fok körüli értékeket mérhetünk.



Csütörtökön kitisztul az idő, sok napsütésre van kilátás. A friss időben reggelre mindenhol fagypont alá süllyed a hőmérséklet, délután is csak 0-5 fok várható.



Péntek reggelre sokfelé válik párássá a levegő. Napközben ködfelhős és napos területek váltakoznak. Reggel keményen fagyhat, és délután is csak +1, +2 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.



Szilveszterkor egyre nagyobb területen maradhat tartósan ködös, felhős az idő. Egész napos fagy jöhet.