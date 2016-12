Riasztás

Ónos eső - Több járásra kiadták a narancs riasztást

Pest megye több járására narancssárga vagyis másodfokú riasztást adott ki az ónos eső veszélye miatt a meteorológiai szolgálat. 2016.12.25 09:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az érintett területeken a következő órákban tartós ónos esőre kell készülni.



A rendőrség honlapján azt írta: Pest megyében több útszakasz is csúszóssá vált. Nehezen járhatóak az utak például Monoron és térségében, valamint Gyál és Budakeszi térségében. Emellett Budapest több kerületéből - köztük: a II., III., IV., VI., IX., X., a XI., XII., XIII a XX. és XXII. kerületből - is jelezték, hogy jegesek az utak. A rendőrség az autósokat kéri, hogy vezessenek fokozott óvatossággal és körültekintéssel.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint a nap folyamán az egész országban várható ónos eső: emiatt a fővárosban és Pest megyében másodfokú, az ország többi területén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Mint kifejtették: éjfélig, hétfő kora hajnalig szórványosan várható eső, zápor, csak a keleti, északkeleti területeken fordulhat elő havazás.



Napközben nagyobb eséllyel délnyugaton - ahol továbbra is fagypont körül alakul a hőmérséklet -, majd az esti óráktól az északkeleti megyékben (elsősorban Borsod, Szabolcs megye) további ónos esőre lehet számítani.



Az előrejelzés szerint a középső területeken erős, a hegyekben akár viharos széllökések is lehetnek. Napközben általában 3-8 Celsius-fokig melegszik a levegő (a Nyugat-Dunántúlon lehet a legmelegebb). Az északkeleti megyékben viszont csak mínusz 1 és plusz 2 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Késő estére mínusz 1 és plusz 5 fok közé hűl le a levegő.



Hétfőn már rövidebb időre a nap is kisüthet. Napközben már nem valószínű csapadék.