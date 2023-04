Forma-1

Magyar Nagydíj - Támogatja a kormány a Hungaroring fejlesztésének megvalósulását

Döntés született arról, hogy a kormány támogatja a mogyoródi Hungaroring tervezett fejlesztési munkálatainak megvalósulását, és az előzetes tervek szerint a 2026-os Forma-1-es Magyar Nagydíjat már a teljesen megújult létesítményben rendezik - mondta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a mogyoródi versenypályán tartott keddi sajtótájékoztatón.



Az államtitkár hozzátette, a legfrissebb kormánydöntés értelmében a Hungaroring tulajdonosi joggyakorlása az államtitkárság háttérintézményeként működő Nemzeti Sportügynökséghez került.



"A kormány arról is döntött, hogy támogatja a Hungaroring régóta húzódó felújítási munkálatainak megvalósulását, melyről hosszú ideje folynak a tárgyalások" - jelentette ki Schmidt Ádám. Kiemelte, Magyarországnak 2026-ig van érvényes szerződése Forma-1-es futam megrendezésére a Hungaroringen, és a 2027-től 2032-ig tartó hosszabbításnak feltétele az, hogy a tervezett fejlesztések megvalósuljanak.



"A háttérmunka már elkezdődött, a feltételes közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának összeállítása is zajlik, és bizakodók vagyunk abban a tekintetben, hogy ez a közbeszerzés 40-45 napon belül kiírásra is kerülhet" - mondta az államtitkár. Újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, 2024 őszén elindulhat az érdemi kivitelezés, a 2025-ös Magyar Nagydíjat egyfajta "átmeneti állapotban" kell majd megrendezni, 2026-ban pedig már a felújított létesítmény adhat otthont a magyar F1-es versenynek.



Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a közművek állapota és az infrastruktúra egyáltalán nem felel meg a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) követelményeinek.



"Úgy érzem, hogy a fejlesztésekkel együtt eljutunk egy olyan, gyorsabb és modernebb működési formáig is, amely kompatibilisebb a Forma-1 felgyorsult világával" - hangsúlyozta. Hozzátette, 2010-ben nehéz körülmények között vették át a létesítmény irányítását, de az elmúlt 12 évből 11 alkalommal nyereséggel zártak, az idén pedig egymilliárd forint feletti nyereségre lehet számítani.



"A közműfejlesztés, ami mindennek az alapját jelenti, már elindult, az új vezetékrendszer pedig körülbelül 40-50 évig el tudja majd látni a Hungaroringen jelentkező igényeket" - jelentette ki Gyulay Zsolt.



Az elnök-vezérigazgató azt is elárulta, hogy az elmúlt 12 évben lebonyolított szerződéshosszabbításokról szóló tárgyalások során a 2027-ig tartó időszakig sikerült 107 milliárd forintot spórolniuk a magyar államnak, mert rendre "lealkudták" a jogdíjak egyfolytában emelkedő összegét.

"Ha a következő hosszabbításról is sikeresen meg tudunk állapodni, akkor a 2032-ig szóló időszakon túl benne lesz a megállapodásban egy további ötéves opciós lehetőség, amelyet majd természetesen újra kell tárgyalni. Ezzel ugyanakkor Európában nekünk lesz a leghosszabb érvényes szerződésünk, de világszinten sem állunk majd rosszul" - fogalmazott Gyulay Zsolt.



Elmondta, hogy a tervezett fejlesztés során a paddockban található főépület, a mögötte elhelyezkedő, úgynevezett depo, valamint a célegyenesben lévő fedett lelátó és a főbejárati porta épül újjá. Elhangzott, vizsgálják annak a lehetőségét, a Hungaroringet miként lehet úgy felújítani, hogy később akár gyorsaságimotoros világbajnoki futamokat is lehessen rajta rendezni.