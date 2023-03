Forma-1

Ausztrál Nagydíj - Verstappen még nem érzi jól magát

Még mindig nem érzi magát százszázalékos állapotban a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a hétvégi Forma-1-es Ausztrál Nagydíj előtt.



A március 5-i idénynyitón diadalmaskodó, a második futamon, március 19-én pedig második összetett-éllovas - aki egy ponttal előzi meg csapattársát, a mexikói Sergio Pérezt - csütörtökön elmondta, hogy korábban vírusos betegséggel bajlódott, és még most is úgy érzi, mintha "egy tüdeje lenne". Hozzátette, majd a melbourne-i viadal után lesz három hete, és reményei szerint akkor fel tud gyógyulni teljesen.



"Normális esetben, ha megbetegszik az ember, két-három nap után minden rendben van, és edzhet tovább. Két hete Szaúd-Arábiába úgy mentem el, hogy azt hittem, a vírus eltűnt a szervezetemből. De aztán nagyon rosszul lettem és azóta csak szenvedek. Tényleg beteg voltam, még sétálni is alig tudtam"- mondta a 25 éves pilóta, aki Dzsiddában műszaki hiba miatt feladni kényszerült az időmérő edzést, és ezért csak a 15. pozícióból kezdhette meg a futamot.



"Ez határozottan hatással volt rám, a versenyen úgy éreztem magam, hogy fizikailag korlátozva vagyok. Nagyon frusztráló, amikor így ülsz kint az autóban. Próbáltam dolgozni rajta, javítani, és sikerült is, sokat javultam. Azonban számomra a következő három hét csak arról szól majd, hogy visszanyerjem a teljes erőnlétemet. Remélhetőleg, az év hátralévő részében minden rendben lesz" - tette hozzá.