Szaúdi Nagydíj - Verstappen gyomorproblémák miatt csak pénteken érkezik Dzsiddába

Gyomorproblémák miatt egy nappal elhalasztotta utazását az idei második Forma-1-es világbajnoki futamra, a hétvégén Dzsiddában sorra kerülő Szaúdi Nagydíjra a címvédő és kétszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője.



A 25 éves pilóta a Twitter-oldalán közölte 3,2 millió követőjével, hogy az elmúlt napokban gondjai voltak a gyomrával, de már teljesen jól érzi magát.



"Sajnos emiatt egy nappal halasztanom kellett az elutazásomat, így csak pénteken érkezem a helyszínre"- írta Verstappen.



A konstruktőrök között vb-címvédő Red Bull istálló közölte: a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) beleegyezett abba, hogy Verstappen ne vegyen részt a versenyhétvége előtt sorra kerülő kötelező csütörtöki sajtóeseményeken.



A holland versenyző az idén ott folytatta, ahol tavaly év végén abbahagyta, és címvédőhöz méltó módon fölényes győzelmet aratott a szezonnyitó Bahreini Nagydíjon, amelyen ráadásul mögötte másodikként csapattársa, a mexikói Sergio Pérez zárt.

Feeling fine again, after not being fit for a few days because of a stomach bug. Therefore, I unfortunately had to postpone my flight for a day, so I won't be on the track until Friday. See you in Jeddah!