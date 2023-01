Forma-1

Hamilton szerződéshosszabbítására utalt Toto Wolff

A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton szerződésének meghosszabbítását sugallta Toto Wolff, a Forma-1-es Mercedes csapatfőnöke egy szerdán megjelent interjúban.



Az 51 éves szakember az Auto, Motor und Sport című német szaklapnak beszélt a 38 éves sztár jövőjéről, és először tett olyan kijelentést, amelyből úgy tűnik, Hamilton legalább a 2025-ös idény végéig a Mercedesnél marad.



A brit pilótának a mostani szezon végén lejár a szerződése, sajtóértesülések szerint ugyanakkor előkészítés alatt van egy két évre szóló hosszabbítás.



"Már jóval korábban elmondtam, hogy Lewis számára mindig lesz egy versenyzőülésünk. A döntéssel kapcsolatban viszont négyszemközt beszélünk" - jelentette ki Wolff.



Az osztrák csapatvezető hangsúlyozta, továbbra is Hamilton kezében van a saját jövője, neki kell elsőként jeleznie, ha már nem élvezi a versenyzést, vagy a Forma-1-gyel járó megerőltető életritmust.



"Mindenképpen tárgyalni fogunk, ahogyan a korábbi években is. De nem látok okot arra vonatkozóan, hogy bármin is változtatnia kellene" - mondta Wolff.



Hamilton jelenleg a sportági legendával, a német Michael Schumacherrel közösen tartja az egyéni vb-címek rekordját, és ha sikerülne nyolcadszor is megnyernie a trófeát, akkor egyedüli csúcstartóvá válna. Az elmúlt két évben Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett az élen az egyéni vb-pontversenyben.



A Forma-1-es idény március első hétvégéjén a Bahreini Nagydíjjal rajtol.