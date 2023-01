GM Cadillac

Forma-1 - Amerikai csapat készül csatlakozni

Az Andretti Global és a General Motors (GM) csütörtökön bejelentette, közösen működtetett csapattal beszállnának a Forma-1-es világbajnoki sorozatba.



A cégek közlése szerint a GM Cadillac nevű márkájával szerepelnének a száguldó cirkuszban, és legalább egy amerikai pilótát alkalmaznának. A csapat központja az Egyesült Államokban lenne, de Nagy-Britanniában egy kiegészítő egységet is üzemeltetnének.



"Az Andretti Cadillac csapat hivatalosan is be fogja nyújtani a felvételi kérelmet, amikor a nemzetközi szövetség megnyitja erre a lehetőséget" - fogalmaztak a közleményben.



Az indianai székhelyű Andretti Global tulajdonosa a McLaren korábbi F1-es pilótája, az 1991-es cart-bajnok Michael Andretti, az 1978-as Forma-1-es világbajnok Mario Andretti fia. Az istálló egyik F1-es pilótaülésének legfőbb várományosa a jelenleg az IndyCarban szereplő Colton Herta lenne.



Andretti elmondta, már elindították a bővítési folyamatot, vettek fel mérnököket és kiválasztották technikai igazgatójukat is, akinek kilétét később fedik fel.



A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) dubaji elnöke, Mohammed ben Szulajem úgy fogalmazott, a szervezet csak a szigorú szabályok betartásával ad engedélyt új istálló csatlakozására, és a döntés több hónapot is igénybe vehet.



A szakértők ugyanakkor kizártnak tartják, hogy a 2026-os új motorszabályok bevezetése előtt új autóval bővüljön a jelenlegi, húszfős mezőny. Az Audi ugyanakkor már korábban jelezte, hogy a Sauber istállóval karöltve három év múlva gyári csapattal csatlakozik a vb-sorozathoz.



Legutóbb 2016-ban, az ugyancsak amerikai tulajdonban lévő Haas csatlakozott teljesen új csapatként a száguldó cirkuszhoz, amelynek kereskedelmi jogait 2017 óta az amerikai Liberty Media birtokolja. Részben ennek is köszönhető, hogy idén már három verseny lesz az Egyesült Államokban: a miami és az austini futamhoz Las Vegas csatlakozik rendezőként. A drukkerek ráadásul - 2015 óta először - amerikai pilótának is szurkolhatnak 2023-ban, a Williams egyik versenyzője ugyanis Logan Sargeant lesz.