Célok

Forma-1: Az Audi három év alatt jutna el a futamgyőzelemig

A 2026-os csatlakozását követő harmadik évben szeretne a Forma-1-es futamgyőzelmekért harcolni a gyári Audi istálló, amelynél azt remélik, hogy a motorokra vonatkozó előírások módosítása miatt akár hamarabb is elérhetnek sikereket.



A német autógyár október végén jelentette be, hogy 2026-tól beszáll az autósport elitkategóriájába, a motorokat a Volkswagen gyártja majd, míg a versenygépek összeszerelése és versenykész állapotba hozása a Sauber csapat feladata lesz.



"A 2026-tól 2030-ig tartó négyéves időszakra írtunk alá, és szeretnénk három év elteltével abban a helyzetben lenni, hogy futamgyőzelmekért harcolhassunk - nyilatkozta Adam Baker, az Audi Forma-1-es programért felelős igazgatója. - Realistának kell maradnunk, az első és a második év is nagyon kemény lehet, ezt nehéz megjósolni" - tette hozzá.



A motorokra vonatkozó új szabályozás 2026-tól lép életbe, és Baker szerint ez lehetőséget teremt arra, hogy az F1-be frissen belépő istállók hamarabb váljanak versenyképessé.



"Elsősorban a költségvetési korlát szabályozza a sikerhez vezető utat. Minden csapatnak ugyanakkora esélye lesz, és mindenkinek ugyanazokkal a kihívásokkal kell majd szembenézni, ezek pedig ugyanolyan hatalmasak lesznek, mint voltak mindig is a Forma-1-ben" - jelentette ki Baker, aki szerint ha jó munkát végeznek, akár már 2026-ban az élmezőnyhöz tartozhatnak majd.



Az Audi F1-es csapatának székhelyén, Neuburgban már 220 alkalmazott dolgozik, s a tervek szerint jövő év közepére ez a létszám 300 főre duzzad.