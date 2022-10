Az F1-es pilóta dühös a szörnyű baleset után - videó

Pierre Gasly francia Forma-1-es pilóta vasárnap kirobbant az FIA-nál, a motorsport világszervezetnél, miután a Japán Nagydíj alatt a Suzuka Circuit pályán majdnem összeütközött egy mentőautóval.



Az esőzés miatt korlátozott látási viszonyok között Gasly elhaladt a Carlos Sainz autójának visszaszerelésére kihelyezett daru mellett, és azonnal a rádióhoz nyúlt, hogy hangot adjon aggodalmának.



"Istenem, mi a... mi a... mi ez a vontató? Mi ez a vontató a pályán?" Gasly megkérdezte.



"Ez elfogadhatatlan! Emlékszel, mi történt? Nem tudom elhinni" - tette hozzá. "Soha, de soha nem akarunk látni egy darut a pályán."

Pierre Gasly isn't angry because of the crash or the advertising board. He's angry because he could've SERIOUSLY INJURED HIMSELF. Why aren't commentators talking about this foolishness from race control??? pic.twitter.com/gjY5swvSSg