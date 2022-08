F1

A rajongók sokkot kaptak, amikor egy férfi flyboardon repült az F1-es pálya fölé - videó

Az F1 rajongói hozzászoktak a magas oktánszámú izgalmakhoz a versenypályán, de valószínűleg még a legtapasztaltabb szurkolót is megdöbbentette volna a látvány, amikor a Belga Nagydíj szombati kvalifikációja előtt egy férfi flyboardon repült a pálya felett.



Egy kaszkadőr, akit Franky Zapata francia feltalálóként azonosítottak, a közösségi médiában rögzített felvételeken a spái pálya fölött szárnyalt az akció előtt, miközben egy régi F1-es autó száguldott lefelé az egyenesben, látszólag versenyt futva a fenegyerekkel.



Zapata a La Source kanyarban kezdte a mókát, de a közösségi médiában közzétett videókon a pálya nagy részét, valamint más híres kanyarokat, például az Eau Rouge-t és a pálya hírhedt egyenesét is körbejárta.

Zapata az izgalmas repülés előtt így nyilatkozott: "Sok kihívást teljesítettem már nulláról 400 méterre vagy egy u-kanyarral. Ez egy olyan terület, ahol jól érzem magam a flyboarderrel.



"Nagyon gyorsan gyorsul és nagyon jól fordul. Viszont hosszú távon, mint itt, nagyon hatalmas végsebességgel nem megyek 200 m/h-nál tovább. Az túl bonyolult lenne. Mindig öröm itt repülni. Szeretek F1-es pályákon repülni. A kilátás csodálatos.



"Persze nincs sok időm arra, hogy gyönyörködjek a kilátásban. A kanyarokra kell koncentrálnom. A flyboarder sok koncentrációt igényel. De a pálya csodálatos, a táj kivételes".

Zapata korábban 2019-ben már körberepült ugyanezen a pályán, akkor is tisztelegve a francia pilóta, Anthoine Hubert előtt, aki abban az évben a Spa-Francorchamps-i balesetben vesztette életét.



A Francia Nagydíj és a Le Mans-i 24 órás verseny előtt is láttak már hasonló mutatványt végrehajtani.



Zapata 2012-ben találta fel a flyboardot, amelyet hidropropulzióval hajtanak.



"Ezen a hétvégén nem volt helikopteres kamera, csak ez a fickó a FaceTime-on" - jegyezte meg egy rajongó a közösségi médiában a vírusvideóról, míg egy másik rajongó azzal viccelődött, hogy Zapata "túl komolyan vette a 'repülő kört'".