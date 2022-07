F1

Magyar Nagydíj - Verstappen: jókor jó gumikat választottunk

Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a jó gumiválasztást nevezte meg győzelme kulcsának azután, hogy megnyerte a 37. Forma-1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. 2022.07.31 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 24 éves világbajnoki címvédő kiemelte: a szombati időmérőn szerzett 10. helye után senki nem várta tőle a győzelmet, de az első, számára igen hektikus kört követően is nyugodtak tudtak maradni, be tudott mutatni néhány előzést, emellett pedig mindig a lehető legjobbkor mentek ki kerékcserére.



"Jó időben a jó gumikat raktuk fel az autóra, ezen a futamon pedig ez volt a legfontosabb. Charles Leclerc a Ferrarival láthatóan szenvedett a kemény keverékeken, én pedig ezt ki tudtam használni és meg tudtam előzni" - értékelt a világbajnoki pontversenyben így már 80 ponttal vezető pilóta.



Elmondta, az elején a lágy gumi remekül működött a kocsiján, aztán pedig a közepes keverékekkel is jól tudott menni, és amikor a második kiállások után látta, hogy a Ferrarik lemaradtak a gyengébb tapadás miatt, érezte, hogy összejöhet az újabb futamgyőzelem.



"Sok mindenben előre tudtunk lépni a szezon során, de a szünet után is lesz min dolgoznunk. Nem gondolkozok azon, hogy összejöhet-e az egy szezonon belüli legtöbb győzelem, arra koncentrálunk, hogy a pontversenyben az élen maradjunk" - utalt az idén már nyolc sikernél tartó Verstappen Michael Schumacher 2004 óta fennálló 13 sikeres csúcsára, amelyet Sebastian Vettel 2013-ban beállított.



"Annak külön örülök, hogy a Mercedes ennyire versenyképes, mert így sok pontot tudnak elvenni a Ferraritól" - zárta mosolyogva az interjút Verstappen.



A második helyezett Lewis Hamilton (Mercedes) pályafutása során 11. alkalommal állhatott dobogóra a Hungaroringen. Ennek kapcsán azt hangsúlyozta, a csapat szempontjából nagyon jó hír, hogy két egymást követő versenyen mindketten az első háromban zártak.

"A legfontosabb az volt, hogy a második szett gumimmal a többieknél hosszabb ideig kint tudtam maradni, így a lágyakkal a végén sokkal jobb maradt a tapadásom. Az elején féltem, hogy rosszul választottunk a közepes keverékkel, de végül kifizetődőnek bizonyult a taktikánk" - mondta elégedetten Hamilton, majd jelezte, büszke csapatára, mert egymás után másodszor tudták mindketten legyőzni a nagyon jó sebességgel rendelkező Ferrarikat.



A szezonbeli ötödik dobogós helyezését megszerző George Russell az első, lágy gumis szakaszával volt elégedett, utána azonban a tervezettnél előbb ki kellett jönnie annak érdekében, hogy tartsa a lépést a Ferrarikkal és Verstappennel - végül azonban csak előbbieket sikerült maga mögött tartania.



"Az utolsó szakasz nagyon nehéz volt, 25 kört kellett mennem azzal a szett gumival, ráadásul folyamatosan csökkent a hőmérséklet és ezáltal a tapadás is, de szerencsére kibírták a verseny végéig" - összegzett a Mercedes brit versenyzője.



A vb-pontversenyben második helyen álló, ezúttal hatodikként célba érő Charles Leclerc (Ferrari) csalódottan értékelte a futamot.



"A tempónk megvolt, azt azonban egyelőre nem tudom, a csapat miért döntött úgy, hogy felrakja a kemény keveréket az autóra a második szakaszra. Nem működött a taktikánk, át kell beszélnünk a történteket" - mondta a monacói versenyző, aki bízik abban, hogy a nyári szünet után visszatalálnak a győztes útra.



A világbajnoki idény augusztus utolsó hétvégéjén, Belgiumban folytatódik.