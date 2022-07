F1

Francia Nagydíj - Verstappen győzelmével növelte előnyét a vb-pontversenyben

A világbajnoki pontversenyben most is éllovas pilóta hetedik futamgyőzelmét aratta a szezonban, karrierje során a 27. versenyt nyerte meg.



Verstappent a Forma-1-es pályafutása 300. versenyén rajtoló hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) követte másodikként, míg a harmadik utóbbi csapat- és honfitársa, George Russell lett, aki a mexikói Sergio Pérezzel (Red Bull) vívott nagy csatákat a futam alatt. Utóbbi páros Carlos Sainzzal (Ferrari) egészült ki háromra, ám a spanyol kétszer járt a boxba kereket cserélni, másodjára a harmadik helyről ment ki, és csak az ötödikre tudott visszakapaszkodni.



A futam legnagyobb vesztese az élről rajtolt monacói Charles Leclerc (Ferrari) volt, aki a verseny harmadánál műszaki hiba miatt esett ki, miközben magabiztos előnnyel haladt az első helyen.



A rajt után óvatosan tagozódott be a mezőny, amelynek elején Leclerc, Verstappen, Hamilton, Pérez volt a sorrend, hátrébb az utolsó helyről rajtolt Kevin Magnussen (Haas) volt a legszemfülesebb, a dán pilóta hét pozíciót javított. Verstappen nem várt sokáig a támadással, már a harmadik körtől nyomás alá helyezte Leclerc-t, az őket követő Hamiltonnal szemben több mint hat másodperc volt az előnyük. A holland azonban hamar visszavett az intenzitásból, és megelégedett a tisztes követéssel. A motorelem-csere miatt a tizedik sorból indult Sainz Jr. közben erőteljesen jött fel, a pilóták alig jutottak túl az első néhány körön, a spanyol máris a középmezőnybe tagozódott.



Az élmezőnyben lévők közül Verstappen ment először kerékcserére, a 16. kör után a második helyről állt ki és a hetedikre tért vissza. Leclerc-t akkor Hamilton követte tíz másodperces lemaradással, ilyen simának tűnő szituációban történt a verseny legnagyobb fordulata: a monacói gázpedálja beragadt, az egyik kanyarban megpördült és a gumifalban végezte. Verstappen kivételével az egész mezőny azonnal a boxba hajtott kerékcserére, a biztonsági autó bejött két körre, majd szinte egy új verseny vette kezdetét.



Abban a holland vb-címvédő győzelmét már senki és semmi nem fenyegette, miként mögötte Hamilton is végig magányosan autózott.



Utánuk viszont Sainz nagyokat csatázott riválisaival, és sorra előzte meg a spanyol Fernando Alonsót (Alpine), aztán Pérezt és végül Russellt is, már a harmadik helyen volt, de eltaktikázta magát. Második kerékcseréjét követően a kilencedik pozícióba jött vissza az új gumikkal a hajrára, de a hátralévő tíz kör kevés volt ahhoz, hogy még egyszer érdemben beleszóljon a dobogóért zajló csatába. Alonsót ugyan még lehúzta, de a Pérez, Russell párosra már nem jelentett veszélyt. A brit végül két körrel a vége előtt elhúzott a figyelmetlen mexikói mellett, aki nem tudott visszaelőzni.



A vb jövő hétvégén a mogyoródi Hungaroringen, a Magyar Nagydíjjal folytatódik.