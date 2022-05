Forma-1

Monacói Nagydíj: a versenybírók elutasították a Ferrari óvását

A versenybírók elutasították a Ferrari óvását, melyet a vasárnapi Monacói Nagydíj után nyújtott be.



A csapat meglátása szerint a kerékcsere után mindkét Red Bull-pilóta, a mexikói Sregio Pérez és a holland Max Verstappen szabálytalanul tért vissza a pályára. Az olaszok azon a véleményen vannak, hogy Verstappen azért tudta a boxkiállás során megelőzni Charles Leclerc-t, mert a bal első kerekével érintette a kijáratnál a záróvonalat, és ugyanilyen szabálytalanságra hívták fel a figyelmet Pérez manőverét illetően is.



A versenyt utóbbi pilóta nyerte a ferraris Carlos Sainz Jr. előtt, a harmadik helyen pedig az összetett pontversenyben továbbra is éllovas, vb-címvédő holland Verstappen végzett. Leclerc negyedik lett.