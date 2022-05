Horrorbaleset miatt kettétört Schumacher F1-es autója - videó

Mick Schumacher kénytelen volt feladni a Monacói Nagydíjat, miután egy hátborzongató balesetben kettészakadt a Haas autója.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg