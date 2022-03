F1

A rakétatámadás ellenére is megtartják az F1-es Szaúdi Nagydíjat - videó

A jemeni húti lázadók hajtották végre a támadást a Jeddah Corniche Circuit közelében lévő olajipari létesítmény ellen. 2022.03.26 17:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A verseny szervezői megerősítették, hogy a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj vasárnap mégis megrendezésre kerül, miután rakétatámadás ért egy olajipari létesítményt, amely alig 10 mérföldre van a Jeddah Corniche Circuit pályától.

BREAKING: Houthi missile hits Aramco oil facility in Jeddah, Saudi Arabia pic.twitter.com/0TnMQ7s76Q — BNO News (@BNONews) March 25, 2022

A jemeni húti lázadók - akik hét éve állnak konfliktusban a szaúdi vezetésű koalícióval - vállalták a felelősséget a támadásért, amely a múlt hétvégi, a fővárosban történt támadást követte.

Large fire at Aramco facility in Jeddah, Saudi Arabia after Houthi missile attack. It's worth noting that the Formula 1 is in Jeddah this weekend. pic.twitter.com/Ozk35ekuu0 — Kyle Glen (@KyleJGlen) March 25, 2022

A szombat kora reggelig tartó négyórás megbeszélés során az F1-es pilóták aggodalmukat fejezték ki Stefano Domenicali vezérigazgatónak, miközben kétségek merültek fel a nagydíj megrendezésével kapcsolatban.

For reference, here's a @MercedesAMGF1 car driving at the #Jeddah circuit minutes ago, with the smoke plume visible in the distance. #SaudiArabia pic.twitter.com/LLvmPCGM2k — Charles Lister (@Charles_Lister) March 25, 2022

A szervezők azonban megerősítették, hogy a verseny folytatódik, miután mind a 10 csapatfőnök egyhangúlag egyetértett abban, hogy meg kell tartani. "Tudomásunk van a ma délutáni dzsiddai Aramco elosztóállomás elleni támadásról, és továbbra is kapcsolatban állunk a szaúdi biztonsági hatóságokkal, valamint az F1-gyel és az FIA-val, hogy továbbra is minden szükséges biztonsági és védelmi intézkedést megtegyünk a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj minden látogatójának, valamint a versenyzőknek, a csapatoknak és az érintetteknek a biztonsága érdekében" - áll a Saudi Motorsport Company közleményében.

"A versenyhétvége menetrendje a tervek szerint folytatódik. Továbbra is minden vendégünk biztonsága és védelme a legfőbb prioritásunk, és várjuk a szurkolókat egy prémium kategóriás versenyhétvégére és szórakoztató programokra" - tette hozzá a csoport.

Joint statement on the Saudi Arabian Grand Prix pic.twitter.com/xsyYpvVmhB — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Az F1 is kiadott egy közleményt szombat reggel, amelyben megerősítette, hogy a futamot megtartják, és elárulta, hogy "minden érdekelt féllel megállapodtak abban, hogy az esemény teljes ideje alatt és a jövőben is világos és nyílt párbeszédet folytatnak".

"Teljes biztosítékokat kaptunk arra vonatkozóan, hogy az ország számára a biztonság az első, nem számít a helyzet - a biztonságot garantálni kell" - mondta Domenicali. "Tehát magabiztosak vagyunk, és ebben a tekintetben bíznunk kell a helyi hatóságokban. Ezért természetesen folytatni fogjuk az eseményt."