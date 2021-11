F1

Katari Nagydíj - Hamilton nyert, már csak nyolc pont a hátránya

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte vasárnap az első Forma-1-es Katari Nagydíjat, ezzel nyolc pontra csökkentette hátrányát a vb-pontversenyben. 2021.11.21 17:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 36 éves Hamiltonnak ez az idei hetedik és pályafutása 102. futamgyőzelme.



A címvédő mögött nagy riválisa, az összetettben élen álló holland Max Verstappen (Red Bull) zárt másodikként, míg a dobogó alsó fokára a kétszeres világbajnok Fernando Alonso, az Alpine spanyol versenyzője állhatott fel.



A rajtnál Hamilton nem hibázott, gond nélkül megtartotta az első helyet, mögé Alonso és Pierre Gasly (Alpha Tauri) sorolt be másodiknak és harmadiknak. A büntetés miatt hetedik helyről startoló Verstappen már a rajtnál három pozíciót javított, majd rövidesen a második helyre jött fel. A 10. körben Hamilton csaknem hat másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, harmadikként Alonso száguldott. A Red Bull a 18. körben hívta be Verstappent a boxba kerékcserére, egy körrel később Hamilton is friss abroncsokat kapott, a sorrend pedig a dobogós helyeken nem változott.



Féltávnál Hamilton magabiztosan állt az élen, sikerét semmi sem veszélyeztette, ahogy Verstappen második helyezése is betonbiztosnak tűnt. A dobogó alsó fokáért Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull) és Alonso küzdött egymással, de ebből a küzdelemből defekt miatt Bottas hamarosan kiszállt.



A 42. és a 43. körben újfent kerékcserékre került sor, előbb megint Verstappen járt a boxban, majd Hamilton is megkapta autójára az új gumikat. Pérez a harmadik helyről szintén kiállt a boxba, majd a hajrában megpróbálta visszaszerezni pozícióját, de nem sikerült neki, a dobogó alsó fokára az egy boxkiállásos stratégiát választó Alonso állhatott fel. A kétszeres világbajnok spanyol versenyző ezt megelőzően legutóbb a 2014-es Magyar Nagydíjon állt dobogón.



A vb két hét múlva, az F1 történetének első Szaúdi Nagydíjával folytatódik.