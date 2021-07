Forma-1 - Magyar Nagydíj

Verstappen egyik kedvenc pályája a Hungaroring

A világbajnoki pontversenyben éllovas Max Verstappen egyik kedvenc pályája a Hungaroring, ahol péntektől vasárnapig rendezik a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíjat.

A Red Bull istálló által szervezett csütörtöki, online kerekasztal-beszélgetésen a holland pilóta elmondta, évente kétszer, de van hogy háromszor is tesztel Mogyoródon.



"Sok technikás része van az aszfaltcsíknak, főleg a második szektor különösen nehéz, ahol ha a kanyarkombináció első részét elrontod, akkor a továbbiakban sem fogod tudni megtalálni a ritmust. Első alkalommal nagyon nehéz menni rajta, meg kell értened és tanulnod, hogy működik, milyen a dinamikája" - jellemezte a magyar pályát Verstappen. Kiemelte, nemcsak a pályán, hanem Budapesten is nagyon szeret lenni, mert a város nagyon szép és a szurkolók rendkívül szenvedélyesek, ráadásul mivel nagy levesrajongó, gulyást mindig muszáj ennie.



Elmondta, a Brit Nagydíjon elszenvedett balesete után már teljesen jól van, az első két napban érezte a gumifalba csapódást, de utána már csak a soron következő feladatokra koncentrált.



"Szerettem volna sokkal több pontot szerezni Silverstone-ban, de nem tudtam mit tenni. Továbbra is azt gondolom, elég helyet hagytam, mégis kiestem" - mondta a címvédő, hétszeres vb-első Lewis Hamiltonnal való ütközésére visszautalva a holland versenyző. Kiemelte, eddig minden pályán versenyképesek voltak, így bízik abban, hogy ez a nagyon fizikális Hungaroringen is így lesz.



A várhatóan nagy számban érkező holland szurkolókkal kapcsolatban megjegyezte, mindig jó látni, amikor narancssárgába öltözik a lelátó, azonban akkor is motiváltnak kell maradnia, ha nem lehetnek drukkerek a pálya mellett.



A jövőre bevezetésre kerülő szabályváltoztatásokról azt mondta, jobb versenyeket és több előzést vár, de egyelőre még az idei autóra koncentrálnak, mert szeretnék megnyerni az egyéni és a konstruktőri vb-t is.



"Továbbra is készülünk új csomagokkal a mostani idényre, a célunk, hogy végig versenyképesek legyünk" - fogalmazott Verstappen, aki a Magyar Nagydíj utáni nyári szünetet elsősorban Hollandiában a családjával fogja eltölteni.



Csapattársa, a mexikói Sergio Pérez a szezon eddigi részével kapcsolatban elmondta, volt fent és lent is, a legutóbbi, brit futam különösen fájdalmas volt számukra - Verstappen kiesett, ő pedig csak a 16. helyen zárt -, de összességében több a pozitívum, mint a negatívum.



"Összetettben ötödik vagyok, a konstruktőri pontversenyt vezetjük, továbbra is keményen kell dolgoznunk. A Hungaroringen nagyon fontos a jó kvalifikáció, precíznek kell lenni a gyors körön" - tekintett előre a hétvégére a mexikói versenyző.



Pérez a következő szezonjával kapcsolatban elmondta, a nyári szünetben dől majd el a sorsa, így erről egyelőre többet nem kívánt mondani.

Megjegyezte, manapság nehéz eljutni a Forma-1-ig, mert az alacsonyabb sorozatok nagyon drágák, egy versenyzőnek nem ritkán kétmillió eurót is be kell fektetnie egy-egy szezonba. Meglátása szerint ugyanakkor ha valaki eljut a Forma-1-ig, ott már egyértelműen kijönnek a versenyzői kvalitások, így szerinte a tehetségek megtalálják az útjukat az elitsorozatba.



"Nekem mexikóiként már nagyon fiatalon át kellett jönnöm Európába, ami elég magányos volt. Büszke vagyok arra, ahova eljutottam, a Red Bullnál egy nagymúltú csapat tagja lehetek, élvezem minden pillanatát" - fogalmazott Pérez.



Kiemelte, hétről hétre folyamatosan lépnek előre, a szezon elején nem volt megfelelő a sebességük, de szerencsére rájöttek az okára.



Magánéletéről elmondta, az apaság nem változtatta meg a sportághoz való hozzáállását, ugyanolyan éhes a sikerre, mint korábban. A Red Bull-főnök Helmut Markóval kapcsolatban megjegyezte, rendkívül egyenes ember, amit fontosnak tart, mert sokkal egyszerűbb a dolguk, ha tudják, mit vár el tőlük a főnökük.



"Szabadidőmben én is csak egy átlagos ember vagyok, családom van, barátaim, igaz, a vírus miatt nem tudok annyi emberrel találkozni, mint korábban, mert nagyon oda kell figyelnünk magunkra" - zárta Pérez.