Utolsóként a Ferrari is bemutatta idei versenyautóját

Az SF21 kódjelzésű modell a többi csapat versenygépéhez hasonlóan a tavalyira épül, de Mattia Binotto csapatfőnök szerint az összes olyan területen, ahol csak lehetett, igyekeztek fejleszteni rajta. Binotto azt is elárulta, hogy az erőforrás teljesen új, az autót aerodinamikai szempontból pedig átdolgozták.



A Ferrari tavaly a legeredménytelenebb szezonját teljesítette 1980 óta, a konstruktőrök között csak hatodik lett.



A fényezésében megújult SF21-es Ferrarit az idén a monacói Charles Leclerc, valamint a spanyol Carlos Sainz Jr. vezeti majd.



A hivatalos teszt pénteken kezdődik Bahreinben, és az első versenyhétvégére is a szahíri aszfaltcsíkon kerül sor március 26-28. között.

