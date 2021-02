Forma-1

Elgázolta egy autó, állkapocstörést szenvedett Fernando Alonso

Állkapocstörést szenvedett Fernando Alonso, a Forma-1-es Alpine istálló kétszeres világbajnok versenyzője a csütörtöki balesetben, amikor kerékpáros edzés közben elütötte egy autó.



A francia csapat pénteken közleményben azt írta, a 39 éves spanyol pilótát egy svájci kórházban már meg is műtötték, az orvosok elégedettek az állapotával, ugyanakkor 48 órán keresztül még megfigyelés alatt tartják.



Az Alpine szerint néhány nap nyugalom után Alonso tovább folytathatja az edzéseit és a felkészülést az idei szezonra, visszatérése nincs veszélyben.



A 2005-ös és a 2006-os esztendő F1-es világbajnoka 2018 végén távozott az F1-ből, tavaly indult a Dakar-ralin, de kipróbálta már magát az egyesült államokbeli IndyCar sorozatban is, a legendás 24 órás Le Mans-i viadalt pedig 2018-ban és 2019-ben is megnyerte.



Alonso az idén tér vissza az F1-be, amelynek idénye március 28-án, Bahreinben kezdődik.