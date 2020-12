Eldőlt, hogy versenyezhet-e Hamilton az utolsói idei futamon

A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton több negatív koronavírustesztet is produkált, így rajthoz állhat a Formula-1-es Abu-Dzabi Nagydíjon, az idény pénteken kezdődő, utolsó versenyhétvégéjén.



A Mercedes 35 éves pilótája a múlt hétvégén nem állt csapata rendelkezésére a Szahíri Nagydíjon. Helyét honfitársa, George Russell (Williams) vette át, akit pedig a teszt- és tartalékversenyző Jack Aitken helyettesített.



Hamilton kedden a közösségi oldalán azt írta, már jobban érzi magát, erőnléti edzést is végzett, a világbajnokság szezonzáró futamán pedig ott akar lenni az autóban.



Hamilton eddig Bahreinben tartózkodott, és mivel csütörtökön lejárt a karanténkötelezettsége, elutazhatott Abu-Dzabiba.



A Bahreinben rendezett Szahíri Nagydíjon a 22 éves Russell sokáig az élen állt, de a csapat boxutcai hibája, valamint egy defekt miatt végül kilencedik lett.



Russel visszaül a Williamsbe, ez pedig azt is jelenti, hogy a múlt héten őt helyettesítő Aitkennek véget ért a a szezon.



Az év utolsó versenye magyar idő szerint vasárnap 14.10-kor kezdődik.

More on the breaking news that @LewisHamilton will return to the grid for this weekend's Abu Dhabi Grand Prix ⬇️ @GeorgeRussell63 will resume his duties for Williams after filling in for Hamilton at Sakhir #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 https://t.co/Dg5JtiwGLk