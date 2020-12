F1

Friss hírek Lewis Hamilton állapotáról

Már jobban érzi magát a hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője, aki a hétvégi szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon újra versenyautóba szeretne ülni.



A 35 éves pilóta a Facebook-oldalára feltöltött rövid videóüzenetében megköszönte a szurkolók támogatását, kijelentette, hogy kedden már jól érezte magát, és erőnléti edzést is tudott végezni.



"Az elmúlt egy hét egyike volt a legkeményebbeknek, amit az utóbbi időben át kellett élnem" - mondta Hamilton és hangsúlyozta, csak arra koncentrált, hogy újra egészséges legyen, formába tudja hozni magát, és a hétvégén ismét versenyezhessen.



Hamiltonnak a betegség miatt ki kellett hagynia az elmúlt hétvégén Bahreinben rendezett Szahíri Nagydíjat, melyen a Mercedes neveltje, a Williamsnél versenyző honfitársa, George Russell helyettesítette. A 22 éves versenyző sokáig vezette a versenyt Szahírban, de a csapat boxutcai hibája, valamint egy defekt miatt nem sikerült győznie, és kilencedik lett.



Amennyiben Hamilton nem tud negatív koronavírustesztet produkálni a héten, akkor Abu-Dzabiban is Russell ugrik be helyette.



"Ha az orvosok előrejelzése stimmel, akkor csütörtökön vagy pénteken képes lesz negatív tesztet adni" - nyilatkozta Hamiltonról Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke