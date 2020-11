Autósport

Forma-1 - Huszonkét futamos előzetes naptár

A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság irányítói nyilvánosságra hozták a sorozat 22 futamot tartalmazó 2021-es előzetes versenynaptárát, melyet még a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsának (WMSC) is el kell fogadnia. A Magyar Nagydíjra augusztus 1-jén kerül sor.



A Forma-1 vezetősége a keddi közleményében emlékeztetett rá, hogy a koronavírus-járvány miatt jelentősen módosítani kellett az idei programot, amely a tervezett 21 helyett végül 17 versenyhétvégéből áll, és az F1 volt az első, amely a nemzetközi sportverseny-sorozatok közül folytatódni tudott a pandémia első hullámát követően.



A közlemény szerint a jövő évi programtervezetet - melyben a 22 futam rekordnak számít - széleskörű egyeztetési és tárgyalási folyamat előzte meg, melyben a helyi promóterek és hatóságok is részt vettek. Jelezték, úgy terveznek, hogy a nézők visszatérhetnek a versenypályák lelátóira 2021-ben, miután az idei esztendőben a legfontosabb egészségmegőrzési és biztonsági intézkedéseket sikerült kidolgozni.



"Az idén bebizonyítottuk, hogy biztonságos körülmények között tudunk elutazni a helyszínekre, a promótereink pedig egyre inkább érzékelik annak a szükségességét, hogy előre kell haladnunk, és kezelnünk kell a vírust. Valójában a mi eseményünket több házigazda is részben arra akarja használni, hogy megmutassa a világnak, képes kezelni ezt a helyzetet" - idézte a közlemény Chase Careyt, az F1 elnök-vezérigazgatóját.



Az előzetes versenynaptár szerint jövőre március 21-én, Melbourne-ben startol a vb, amelynek a 11. futama lesz a mogyoródi Magyar Nagydíj augusztus első napján. A spanyolországi Circuit de Catalunyának, valamint a brazíliai Sao Paulónak még hiányzik az aláírt szerződése, az április 25-i dátum pedig felszabadult, miután Vietnamban nem kapott megfelelő politikai támogatást a verseny megrendezése. A terv szerint jövőre először lesz Szaúd-Arábiai Nagydíj Dzsiddában, az idény pedig december 5-én, Abu-Dzabiban fejeződik majd be.

A Forma-1 2021-es előzetes versenynaptára:

március 21., Ausztrál Nagydíj, Melbourne

március 28., Bahreini Nagydíj, Szahír

április 11., Kínai Nagydíj, Sanghaj

május 9., Spanyol Nagydíj, Barcelona*

május 23., Monacói Nagydíj, Monte-Carlo

június 6., Azeri Nagydíj, Baku

június 13., Kanadai Nagydíj, Montreal

június 27., Francia Nagydíj, Le Castellet

július 4., Osztrák Nagydíj, Spielberg

július 18., Brit Nagydíj, Silverstone

augusztus 1., MAGYAR NAGYDÍJ, HUNGARORING

augusztus 29., Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

szeptember 5., Holland Nagydíj, Zandvoort

szeptember 12., Olasz Nagydíj, Monza

szeptember 26., Orosz Nagydíj, Szocsi

október 3., Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

október 10., Japán Nagydíj, Szuzuka

október 24., Egyesült Államok Nagydíja, Austin

október 31., Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

november 14., Brazil Nagydíj, Sao Paulo*

november 28., Szaúd-Arábiai Nagydíj, Dzsidda

december 5., Abu-Dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi

* szerződéskötés függvénye