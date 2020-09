Forma-1

Nem tud beszélni, a szemével kommunikál Michael Schumacher

A világhírű Formula-1-es pilótát még 2013. decemberében érte síbaleset Franciaországban, Méribelben. Az 51 éves német legenda a legfrissebb hírek szerint beszélni képtelen, csak a szemével kommunikál.



Schumachert súlyos fejsérülése miatt kétszer operálták, egy ízben a balesete után két órával, ami Erich Riederer zürichi neurológus szerint nagyon hosszú idő. Gregoraci, Schumacher korábbi csapatfőnökének volt felesége elmondása szerint nagyon súlyos válságba került a sportoló; még a normális beszédre sem képes - írja a Blikk.



"Nem beszél, csupán a szemeivel tud kommunikálni. Összesen három ember mehet be hozzá, rajtuk kívül senki sem láthatja" - mondta a divatmodellként dolgozó valóságshow-szereplő. Jean Todt, aki korábban csapatvezetője volt a Ferrarinál az autóversenyzőnek, még a nyáron azt nyilatkozta: "Harcol, és bízunk benne, hogy a világ újra láthatja majd. Ezen dolgozik a családja."



Erich Riederer idegsebész korábban úgy nyilatkozott, hogy a sérülés súlyosságáról rendelkezésre álló információk alapján a volt F1-pilóta soha nem épül majd fel teljesen. Véleménye szerint túl sokat vártak azzal, hogy csökkentsék a nyomást a koponyában, és ahogy telik az idő, úgy roncsolódik egyre jobban az agy.



"Vegetatív állapotban lehet. Lélegzik, a szíve ver, valószínűleg ülni is tud, sőt, segítséggel apró lépéseket megtenni, de semmi mást. Hogy van-e esély arra, hogy valaha ugyanúgy lássuk őt, mint a balesete előtt? Őszintén mondom, nem hiszem."



Schumachert balesete óta a Genfi-tónál található otthonában ápolták, Gregoraci szerint azonban családjával már elköltözött Svájcból és jelenleg Spanyolországban él, ahol a házukban a felesége egy kórházat rendezett be.



A legendás versenyző életéről különleges dokumentumfilm is készül családja soha nem látott felvételeket és fotókat is mutat majd.