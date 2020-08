Forma-1

Spanyol Nagydíj - Lewis Hamilton a második szabadedzés leggyorsabbja

A második helyen a vb-címvédő és a pontversenyben most is éllovas brit versenyző csapattársa, a finn Valtteri Bottas végzett. 2020.08.14 17:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj pénteki második szabadedzésén, Barcelonában.



A második helyen a vb-címvédő és a pontversenyben most is éllovas brit versenyző csapattársa, a finn Valtteri Bottas végzett. A Mercedes két pilótája a pénteki napon kisajátította az első és a második pozíciót - délelőtt fordított volt a sorrend kettejük között. Előnyük a mezőnyhöz mindkét gyakorláson tekintélyes volt.



A holland Max Verstappen (Red Bull) meg tudta őrizni délelőtti harmadik helyét, őt az ausztrál Daniel Ricciardo (Renault) követte. A francia Romain Grosjean (Haas) és a monacói Charles Leclerc (Ferrari) az első edzéshez hasonlóan ezúttal is a legjobb hat között végzett.



Eredmények (a formula1.com alapján):

2. szabadedzés (élcsoport):

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:16.883 perc

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:17.170

3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1.17.704

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1:17.868

5. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:18.133

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:18.147



korábban:

1. szabadedzés (élcsoport):

1. Bottas 1:16.758 perc

2. Hamilton 1:16.824

3. Verstappen 1.17:724

4. Leclerc 1:17.970

5. Sebastien Vettel (német, Ferrari) 1:17.981

6. Grosjean 1:18.291



A további program:

szombat:

3. szabadedzés 12.00

időmérő edzés 15.00

vasárnap:

futam 15.10