Forma-1

Magyar Nagydíj - Kánikula nem, eső viszont lehet a vasárnapi futamon

Kánikula nem, de eső okozta izgalmak annál inkább lehetnek a Magyar Nagydíjon - közölte Simon Gergő, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa pénteken az MTI megkeresésére.



A meteorológus kiemelte: egy magassági hidegörvény érte el a Kárpát-medencét, ennek hatására általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak időnként szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Ennek hatására változékony és csapadékos időjárásra lehet számítani a nagydíj során.



Szombaton erősen felhős, borongós idővel indul a nap, délutánra vékonyodhat el kissé a felhőzet. Reggel, kora délelőtt még tartós eső várható, majd délutánra már jelentősen csökken a csapadékhajlam, így az időmérő edzést legfeljebb futó záporok zavarhatják. Időnként megélénkülhet az északnyugati szél. A maximum-hőmérséklet 20, 21 fok körül alakul.



Vasárnap kezdetben erősen felhős lesz az ég, majd délután szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, illetve rövid napos periódusok is lehetnek. A késő délelőtti óráktól kezdődően zápor, zivatar is kialakulhat, így az igazi izgalmak a csapadék tekintetében is vasárnap a délutáni órákban kezdődnek. Egy intenzívebb zápor-, zivatargóc kialakulása esetén hirtelen változhat a pálya nedvességi karakterisztikája, így igazi kihívást állít - jelen számítások szerint - a csapatok elé a futam. Időnként megélénkül az északi szél. A hőmérséklet a futam idején 24, 25 fok körül alakul - fejtette ki a meteorológus.