Koronavírus

Leclerc, Norris és Albon is indul a vasárnapi virtuális Forma-1-es futamon

Az aktív versenyzők közül Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), George Russell és Nicholas Latifi (mindkettő Williams) is rajthoz áll a vasárnap sorra kerülő második Forma-1-es E-Sport futamon. 2020.04.02 18:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A világbajnoki sorozat hivatalos honlapjának csütörtöki beszámolója szerint az első virtuális GP-n is résztvevő korábbi F1-es pilóta, Johnny Herbert ezúttal is szimulátor mögé ül, a további indulók neveit pedig a következő napokban jelentik be. Érdekesség, hogy Leclerc öccse, Arthur is indul a versenyen, mégpedig egy csapatban testvérével.



A koronavírus-járvány miatt szünetelő F1-es vb-sorozatnak ezen a hétvégén Vietnamban lenne versenyhétvégéje, de mivel ez a pálya nem elérhető a hivatalos F1 2019 szimulátorprogramban, így a pilóták most vasárnap az Ausztrál Nagydíjnak otthont adó melbourne-i pálya digitalizált verzióján mérik össze tudásukat.



A Forma-1 mostani idénye március 15-én kezdődött volna Ausztráliában, de azt a versenyt, majd további hetet törölni, vagy halasztani kellett a világjárvány miatt. Jelen állás szerint leghamarabb a június közepére tervezett Kanadai Nagydíjon kezdődhet a szezon.