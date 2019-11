F1

Egyesült Államok Nagydíja - Bottas győzött, Hamilton hatodszor világbajnok

Címét megvédve hatodszor lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az Egyesült Államok Nagydíján másodikként ért célba vasárnap, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.



A futamot Hamilton csapattársa, az első helyről indult finn Valtteri Bottas nyerte, aki pályafutása hetedik, idei negyedik sikerét ünnepelhette. A harmadik helyen a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen végzett.



Hamiltonnak immár 381, a második helyezett Bottasnak pedig 314 pontja van összetettben, így a két hét múlva sorra kerülő Brazil, illetve a december 1-jén sorra kerülő Abu-Dzabi Nagydíj előtt eldőlt a világbajnoki cím.



Hat vb-címével Hamilton a Forma-1 történetének második legeredményesebb versenyzője. Tavalytól mostanáig holtversenyben állt az örökrangsor élén az argentin Juan-Mauel Fangióval. A csúcsot változatlanul a hétszeres világbajnok német Michael Schumacher tartja.



A rajt után az ötödik helyről indult Hamilton mindkét Ferrarit, Charlaes Leclerc-t és Sebastian Vettelt is gyorsan megelőzte. A négyszeres világbajnok Vettel a csapatrádión a futóműre panaszkodott, majd a nyolcadik körben eltörött autójának a felfüggesztése, így kiállni kényszerült. Az első négy helyen sorrendben Bottas, Verstappen, Hamilton és Leclerc haladt a 14. körig, amikor Verstappen nyitotta a boxkiállások sorát.



Bottas a kerékcserét követően sorra autózta a leggyorsabb köröket, de ő és Verstappen két-, Hamilton viszont egy kiállásos taktikán volt, így a 36. körben a címvédő átvette a vezetést. A finn pilóta kitartóan üldözte csapattársát a futamgyőzelemért, az ötvenedik percben felzárkózott közvetlenül mögé, majd két körrel később, négy körrel a vége előtt megelőzte, így ismét az élre állt, és megnyerte a versenyt.



Austinban Verstappen, illetve a dán Kevin Magnussen és a spanyol Carlos Sainz Jr. is jubilált, mivel a századik Forma-1-es futamát teljesítette.



"Meg sem tudok szólalni, nagyon kemény, megterhelő verseny volt, Valtteri fantasztikus munkát végzett, gratulálok neki. Tegnap is igen nehéz napunk volt, de az első-második hely volt a cél, ezt megcsináltuk. Köszönöm a gyárban dolgozóknak is, és a családomnak" - nyilatkozta Hamilton.



A hatszoros világbajnok emlékeztetett, gyerekkorában az édesapja azt mondta, sose adja fel, és azóta ez a mottója. Hozzátette, Austinban a gumik miatt nem tudott nyerni, de a szezon hátralévő részében szeretné gyarapítani győzelmei számát.



"Nem hittem, hogy az egy kiállásos taktika működhet. Dolgoznak bennem az érzelmek, megtisztelő, hogy a legnagyobbak között lehetek" - utalt Schumacherre és Fangióra.