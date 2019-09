Forma-1

Kubica távozik a Williamstől

A szezon végén távozik a Forma-1-es Williams csapattól a lengyel Robert Kubica, s ez valószínűleg F1-es pályafutása végét is jelenti majd. 2019.09.19 16:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 34 éves pilóta 2011 februárjában elszenvedett ralibalesete után idén tért vissza az autósport elitkategóriájába. Csütörtökön a hétvégi Szingapúri Nagydíj helyszínén azt mondta, úgy döntött, nem folytatja a Williamsszel.



A krakkói születésű versenyző az idény folyamán eddig egy pontot gyűjtött, ezzel a 19., utolsó előtti helyen áll a vb-pontversenyben.



Kubica 2006-ban mutatkozott be az F1-ben, és 2010 év végéig 76 futamon indult, 12-szer állt dobogón, egyetlen győzelmét pedig a 2008-as Kanadai Nagydíjon aratta.



A lengyel pilóta 2010-ben már a Renault-nál versenyzett, és ott kezdte volna meg a 2011-es idényt is, ám februárban egy olasz ralin balesetet szenvedett, és jobb keze olyan súlyosan megsérült, hogy máig sem tudja százszázalékosan használni.



Tizenegy hétig volt kórházban, aztán felépülését követően ismét versenyezni kezdett: 2013-2016 között a rali-vb-n indult, időközben pedig Formula-E, illetve GP3-as autókat tesztelt. Kubica tavaly előtt már több alkalommal tesztelt Forma-1-es versenyautót is, tavaly pedig a Williams teszt- és tartalékpilótája volt.