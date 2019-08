Forma-2

Magyar Nagydíj - Mick Schumacher először nyert a Forma-2-ben

A legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok Michael Schumacher fia, Mick nyerte a Forma-2-es versenysorozat magyarországi hétvégéjének második futamát vasárnap a Hungaroringen.

A 20 esztendős német pilóta karrierje első F2-es sikerét ünnepelte Mogyoródon, miután rajt-cél győzelmet aratott a 28 körös viadalon. Schumachert a start után a leintésig üldözte a japán Macusita Nobuharu és a brazil Sergio Sette Camara, de a fiatal versenyző egyik riválisát sem engedte támadási pozícióba kerülni.



Legutóbb 2004-ben győzött egy Schumacher a Hungaroringen, Michael a hetedik vb-címe megnyerésének évében nyert Mogyoródon, ahol 2001-ben, 1998-ban és 1994-ben is diadalmaskodott. Az újabb magyarországi Schumacher-sikert hatalmas ovációval ünnepelte a célegyenesben a Hungaroring közönsége, a győztes pedig boldogan nyilatkozott a leintés után.



"Nagyszerű érzés, hogy megnyertem a versenyt, már csak azért is, mert nem volt könnyű dolgom az üldözőim miatt. Próbáltam tartani a különbséget, hogy ne kerülhessenek előzési pozícióba, de közben vigyáznom kellett, nehogy túlterheljem a gumikat" - mondta Mick Schumacher, hozzátéve, hogy családi körben tervezi megünnepelni ezt a győzelmet, amelyet az egyik olyan pályán ért el, "amely az édesapám számára is az egyik legsikeresebb és legkedveltebb helyszín volt a Forma-1-es pályafutása során."



A viadalt a helyszínen tekintette meg Schumacher édesanyja, Corinna.



A hét elsőségével rekorder Michael Schumacher ötször a Ferrarival lett világbajnok, kétszer a Benettonnal nyert. Az 50 éves sportember 2013. december 29-én síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben. Súlyos fejsérülése miatt sokáig mesterséges kómában tartották, majd 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.